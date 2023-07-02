Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев высказался об отношениях России и Запада

Медведев: Россия дала жесткий и недвусмысленный отпор Западу

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ «не подчинилась» воле Запада и дала ему «жесткий и недвусмысленный» отпор. Об этом говорится в его статье для rg.ru.

«Ничего нового, все как обычно: независимость и территориальную целостность, по мнению коллективного Запада, могут отстаивать только те, кому это высочайше дозволено. Остальные должны быть усмирены, раздавлены, а желательно размазаны по собственной территории кровавыми ошметками», — написал Медведев.

Он также добавил, что Россия не захотела признавать такую логику, «не подчинилась чужой воле» и дала «жесткий и недвусмысленный отпор» Западу.

Кроме того, 2 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ в своем Telegram-канале прокомментировал желание Киева начать переговоры только после того, как страна вернется к границам 1991 года, опубликовав фрагмент из советского фильма «Земля Санникова».

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях