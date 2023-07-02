Медведев высказался об отношениях России и Запада

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что РФ «не подчинилась» воле Запада и дала ему «жесткий и недвусмысленный» отпор. Об этом говорится в его статье для rg.ru.

«Ничего нового, все как обычно: независимость и территориальную целостность, по мнению коллективного Запада, могут отстаивать только те, кому это высочайше дозволено. Остальные должны быть усмирены, раздавлены, а желательно размазаны по собственной территории кровавыми ошметками», — написал Медведев.

Он также добавил, что Россия не захотела признавать такую логику, «не подчинилась чужой воле» и дала «жесткий и недвусмысленный отпор» Западу.

Кроме того, 2 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ в своем Telegram-канале прокомментировал желание Киева начать переговоры только после того, как страна вернется к границам 1991 года, опубликовав фрагмент из советского фильма «Земля Санникова».

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