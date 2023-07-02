В МИД Белоруссии рассказали об ухудшении отношений с Западом

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что отношения Минска со странами Запада находятся на самом низком уровне с момента обретения республикой независимости. Об этом он сообщил в эфире телеканала СТВ, передает ТАСС.

Белоруссия никогда ничего не делала «в инициативном порядке для нанесения какого-либо ущерба» соседям или «более далеким странам», сказал он.

По словам дипломата, поэтому Минск остаемся открытым для любого диалога, и доводит эту информацию «через те дипломатические каналы, которые у нас остались в плане коммуникаций и с Брюсселем, и с Вашингтоном».

Замглавы белорусского МИД признал, что таких каналов немного, однако есть политики и госдеятели в некоторых странах, «которые понимают важность Беларуси в целом как регионального игрока, как национального государства для европейской безопасности, для глобальной безопасности». Среди таких стран он назвал Венгрию и Сербию.

Амбразевич считает, что ситуация в западных странах не статична, и сменяемость их элит «достаточно быстра и хаотична иногда».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика обладает всеми техническими возможностями для противостояния угрозам Запада.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.