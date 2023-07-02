Власти Молдавии высказались о наличии контактов с Россией

Государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Владимир Кук заявил, что контакты страны с Россией на высоком уровне практически отсутствуют, государства взаимодействуют друг с другом на уровне посольств и министерств. Об этом сообщает Radio Chișinău.

«Контакты с Российской Федерацией на высоком уровне практически отсутствуют. Наши контакты осуществляются только на уровне посольств и министерств, и диалог очень сильно сосредоточен на всем, что происходит на Украине», — сказал госсекретарь.

Он отметил, что на Молдавию сильно повлияли происходящие на Украине события.

28 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что Молдавия может стать «пособником» Украины. По ее словам, коллективный Запад руками властей в Киеве «активно затаскивает» эту республику в украинский конфликт «и даже больше — присматривает ее на роль второй Украины».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.