Путин на следующей неделе примет участие в саммите ШОС

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи примет участие в саммите ШОС, сообщается в Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

Также президент проведет совещания с членами правительства и с членами Совбеза РФ и встретится с выпускниками РАНХиГС.

По мнению зампреда комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, Шанхайская организация сотрудничества на сегодняшний день является самой успешной из международных организаций, влиятельность ШОС в мире возрастает. По его словам, те институты и решения сотрудничества, которые медленно двигаясь учреждаются, проводятся в жизнь. При этом парламентарий подчеркнул, что евразийская интеграция усиливает экономику и России и всех евразийских стран.

Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее, 9 июня 2017 года, полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан, а 16 сентября 2022 года – Иран.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».