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Сербская оппозиция пригрозила новой блокадой автомобильного движения

N1: лидеры оппозиции Сербии пригрозили правительству о новых перекрытиях автотрасс

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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Лидеры оппозиции Сербии, блокировавшие 30 июня участки международной трассы в Белграде и городе Нови-Сад в рамках акции «Сербия против насилия», пригрозили правительству страны новыми перекрытиями. Об этом сообщает N1 (балканское отделение СNN) со ссылкой на одного из организаторов акций протеста Александар Йованович.

«Мы не откажемся от протестов и блокад дорог в предстоящем периоде, просим прощения у граждан Сербии за пробки», — заявил Йованович.

По его словам, президент республики Александр Вучич «постоянно игнорирует» протестующих. 

«Посмотрим, каково ему будет, когда мы остановим движение на час в разгар туристического сезона», — подчеркнул организатор акций.

До этого посол России в Белграде Боцан-Харченко заявил, что западные государства хотят вступления непризнанного Косово в ООН. По его словам, российская сторона не позволит реализовать подобные планы.

Он также добавил, что на фоне позиции России цель западных государств по Косово по факту абсолютно недостижима. Боцан-Харченко подчеркнул, что лишь после ухода РФ из Совета Европы, Запад смог продвинуть вопрос о приеме Косово в эту организацию.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александра Вучича.

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