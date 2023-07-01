Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин пошутил над поскользнувшимся журналистом

Путин пошутил над журналистом Зарубиным, поскользнувшимся у коньячного завода в Дербенте

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пошутил над поскользнувшимся возле коньячного завода журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным. Об этом сам журналист сообщил в Telegram-канале.

Во время поездки Путина в Дербент сопровождавший его журналист потерял равновесие.

«Паша, а Паша! До коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное», — сказал Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.

В День России глава государства по традиции вручал государственные награды в Кремле, а затем побеседовал с награжденными за бокалом шампанского.

На этой же неформальной встрече церемонии награждения Путин заявил, что следит за своим здоровьем и регулярно проходит медицинский осмотр. Гости пожелали главе государства здоровья и сил, «чтобы к врачам не обращаться», в ответ он сказал, что к врачам нужно обращаться регулярно, чтобы не лечиться.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях