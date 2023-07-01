Путин пошутил над поскользнувшимся журналистом

Президент России Владимир Путин пошутил над поскользнувшимся возле коньячного завода журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным. Об этом сам журналист сообщил в Telegram-канале.

Во время поездки Путина в Дербент сопровождавший его журналист потерял равновесие.

«Паша, а Паша! До коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное», — сказал Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.

В День России глава государства по традиции вручал государственные награды в Кремле, а затем побеседовал с награжденными за бокалом шампанского.

На этой же неформальной встрече церемонии награждения Путин заявил, что следит за своим здоровьем и регулярно проходит медицинский осмотр. Гости пожелали главе государства здоровья и сил, «чтобы к врачам не обращаться», в ответ он сказал, что к врачам нужно обращаться регулярно, чтобы не лечиться.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».