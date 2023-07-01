Кулеба оценил визит премьера Испании в Киев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поздравил Испанию с началом ее председательства в Совете Европы. В своем Twitter он отметил, что в этот день глава испанского правительства решил приехать именно в Киев.

«Значение визита премьер-министра Педро Санчеса на Украину в начале испанского президентства трудно переоценить. Это укрепляет решимость Испании поддерживать Украину», — написал Кулеба.

С началом российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года западные государства, в том числе Испания, нарастили поддержку Украины. Речь идет как о гуманитарной и финансовой, так и военной помощи Киеву. При этом в европейских СМИ не раз отмечали определенное утомление Европы от конфликта на Украине и санкций, введенных Западом против России. На официальном уровне лидеры западных государств пока уверяют в готовности продолжать поддержку Киева. Это подтвердил и Санчес во время своего визита в украинскую столицу 1 июля, пообещав Украине не только новый пакет помощи, но и танки.

Ранее в Польше заявили об усталости стран Запада от помощи Украине.