Орбан счел Венгрию наиболее безопасной страной в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна должна тренироваться и вооружаться без остановки, так как приходят времена, когда слабые нации исчезнут, и останутся только сильные. Его слова передает РИА Новости.

«Нам надо тренироваться и вооружаться. Наступают такие времена, когда слабые нации исчезнут, а сильные останутся», — сказал премьер в ходе церемонии принятия присяги выпускников Национального университета госслужбы.

По его мнению, Венгрии следует ежедневно наращивать свои линии обороны и службы охраны порядка.

«Необходима сильная страна, сильное правительство, сильная экономика, сильная армия», — подчеркнул Орбан.

Политик заявил, что в граничащей с Венгрией Украиной сейчас разворачивается конфликт, который является «эпицентром сотрясения мировых устоев», вместе с тем с южной границы страну «осаждают тысячи мигрантов».

Несмотря на это, венгерский премьер назвал свою страну одним из наиболее безопасных европейских государств.

Ранее Орбан призвал ЕС прекратить спонсирование конфликта на Украине.