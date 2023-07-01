Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что страна теряет суверенитет при отказе от своей истории, языка, традиций. Так произошло на Украине, причиной тому стал непоправимый ущерб, нанесенный стране президентом Владимиром Зеленским.

По словам парламентария, на Украине запрещают русский язык, на котором говорит большая часть населения. Кроме того, теперь вместо Дня Победы в этой стране будут праздновать День Европы, также власти ополчились против канонической Украинской Православной церкви.

«Крупнейшие украинские компании и официальные государственные ресурсы активно участвуют в так называемом месяце прайда: «украшают» свои страницы символикой ЛГБТ», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что в прошлом году валовой внутренний продукт (ВВП) Украины упал на 29,1%, а численность населения сократилась на 23%.

По словам Володина, сейчас Зеленский предлагает украинцам «терпеть боль, стресс и травмы» путем легализации марихуаны, «вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.