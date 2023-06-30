Зеленский рассказал о своем участии в саммите ЕС-СЕЛАК

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Испании Педро Санчес пригласил его принять участие в июльском саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе, но некоторые латиноамериканские страны наложили вето на его присутствие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он (Санчес) пригласил меня, но некоторые латиноамериканские лидеры заблокировали это приглашение», — заявил Зеленский.

Он выразил готовность посетить Латинскую Америку и Испанию.

Также президент Украины поблагодарил Санчеса за поддержку в содействии сближению Украины с Латинской Америкой.

До этого Зеленский заявил, что в Киеве ждут начала переговоров о вступлении в ЕС в декабре 2023 года.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.