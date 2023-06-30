В МИД Франции отвергли обвинения ООН о расизме в адрес полиции

Министерство иностранных дел Франции назвало необоснованными обвинения Организации Объединенных Наций (ООН) в адрес полиции в расизме. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«Любое обвинение в расизме или систематической дискриминации со стороны правоохранительных органов абсолютно необоснованно», — говорится в сообщении.

В МИД Франции убеждены, что правоохранительные органы борются с дискриминацией.

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что организация рекомендует французским властям заняться решением проблем расовой дискриминации и расизма в правоохранительных органах.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании более 600 человек.

Ранее по всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией.