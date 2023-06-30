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Лавров прокомментировал ордер МУС на арест Путина

Лавров назвал ордер МУС на арест Путина абсурдным

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга раскритиковал выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Лавров назвал ордер «абсурдным, состряпанным на коленке».

Он добавил, что документ был составлен под давлением Запада в обход всех международных норм.

«Неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями. В случае с решениями МУС имеет место проявление не столько неприкосновенности, сколько ощущения неприкасаемости англосаксов, которые заставили этого прокурора, этнического пакистанца, ... в обход всех процедур, всех правил ... состряпать тот ордер, который он состряпал в отношении президента России», — отметил Лавров.

До этого президент ЮАР Сирил Рамафоса представил в Высокий суд столичной провинции Гаутенг конфиденциальный письменный ответ под присягой в преддверии ожидаемого присутствия президента России Владимира Путина на саммите БРИКС 22-24 августа.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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