В Кремле прокомментировали ситуацию с законопроектом о запрете смены пола в РФ

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналисты попросили прокомментировать споры, которые ведутся по поводу законопроекта о запрете смены пола в России.

Как отметил присутствующий на брифинге корреспондент, некоторые представители медицинского сообщества выступили против этого законопроекта.

Песков ответил, что споры касались оговорки «относительно медицинских показаний», а об остальном и какой-то конкретной позиции по этому вопросу он говорить не готов. Представитель Кремля отметил, что экспертные обсуждения ведутся в парламенте.

14 июня Годума приняла в I чтении законопроект, которым предлагается запретить проводить операции по смене пола, если речь не идет о лечении врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей.

В Минздраве предлагали доработать законопроект с учетом сохранения доступности медицинской помощи для граждан с соответствующими заболеваниями.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.