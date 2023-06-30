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Лавров напомнил о биолабораториях США на Украине

Глава МИД России Лавров: тема биолабораторий США на Украине не закрыта

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тема работы американских биолабораторий на территории Украины не закрыта. Об этом дипломат сообщил на онлайн-брифинге, передает ТАСС.

Глава российского МИД отметил, что Российская Федерация продолжает предоставлять данные о разработке в них биологического оружия. По его словам, расследование по этой проблеме привлекло внимание общественности и вызвало резонанс.

«Министерство обороны продолжает предоставлять мировой общественности материалы, которые вызывают серьезные вопросы и которые позволяют уже делать выводы о том, что Пентагон в лабораториях на Украине занимался разработкой того, что является биологическим оружием в соответствии с конвенцией о биологическом и токсинном оружии», — сказал он.

Также во время брифинга Сергей Лавров заявил, что российская сторона в данный момент не видит необходимости контактировать с западными странами по дипломатическим каналам в том же объеме, как это было до событий на Украине.

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