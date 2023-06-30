Лавров напомнил о биолабораториях США на Украине

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тема работы американских биолабораторий на территории Украины не закрыта. Об этом дипломат сообщил на онлайн-брифинге, передает ТАСС.

Глава российского МИД отметил, что Российская Федерация продолжает предоставлять данные о разработке в них биологического оружия. По его словам, расследование по этой проблеме привлекло внимание общественности и вызвало резонанс.

«Министерство обороны продолжает предоставлять мировой общественности материалы, которые вызывают серьезные вопросы и которые позволяют уже делать выводы о том, что Пентагон в лабораториях на Украине занимался разработкой того, что является биологическим оружием в соответствии с конвенцией о биологическом и токсинном оружии», — сказал он.

Также во время брифинга Сергей Лавров заявил, что российская сторона в данный момент не видит необходимости контактировать с западными странами по дипломатическим каналам в том же объеме, как это было до событий на Украине.

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