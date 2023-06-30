В МИД России заявили, что не видят смысла активно контактировать с Западом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва сейчас не видит необходимости контактировать с Западом по дипломатическим каналам в том же объеме, как это было до событий на Украине. Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга, передает ТАСС.

«Я сейчас даже, если честно, не вижу нужды в таком же объеме дипломатических контактов, какой существовал в нормальное время, до того, как Запад объявил нам войну руками украинского нацистского режима», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что не Россия стала инициатором резкого ухудшения атмосферы между ней и западными странами, в том числе в дипломатической сфере.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что последовательная высылка рядом стран российских дипломатов свидетельствует о деградации «до возможных минимумов» отношений с этими государствами и не может остаться без ответа.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также высказывал мнение, что Польша не должна существовать для России, пока у ее власти находятся лишь русофобы.

9 июня Исландия потребовала от России ограничить деятельность посольства в Рейкьявике и понизить уровень диппредставительства.

Ранее депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет выступил за разрыв дипломатических отношений с Великобританией.