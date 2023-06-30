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Страны ЕС пообещали продолжить военную помощь Украине, но с условием

Лидеры ЕС пообещали продолжить военную помощь Украине без ущерба для интересов своих стран

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David Mdzinarishvili/Reuters

Лидеры стран-членов Евросоюза заявили, что продолжат оказывать военную поддержку Украине, но с условием, что она не должна наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран объединения. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня саммита, передает РИА Новости.

После первого дня саммита ЕС договорился оперативно рассмотреть вклад сообщества в предоставление гарантий безопасности Украине.

»Евросовет подчеркивает важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов», — говорится в заявлении.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна, как и другие нейтральные государства, требуют указания их статуса в гарантиях безопасности для Украины, если такие ей будут предоставлены.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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