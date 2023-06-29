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Постпред РФ обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными державами

Небензя: Запад провоцирует на Украине прямое столкновение между ядерными державами

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Maxim Shemetov/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в том, что тот своими действиями на Украине провоцирует прямое столкновение между ядерными державами. Об этом сообщает ТАСС.

«В милитаристском угаре, окончательно утратив связь с реальностью, Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами», — сказал постпред, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ситуации на Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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