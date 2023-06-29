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Врачи Белого дома проверили госпиталь в Финляндии перед визитом Байдена

Врачи Белого дома оценили госпиталь в Финляндии в преддверии визита Байдена в рамках НАТО

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Sarah Silbiger/Reuters

Врачи медицинской части Белого дома провели ознакомительный визит в больницу Йорви в Эспоо в столичном регионе Финляндии в преддверии возможного визита в страну президента США Джо Байдена, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Этот визит состоялся в мае.

Руководители столичного медицинского округа отказались комментировать эту инспекцию. Главврач учреждения заявил, что в целом визиты медперсонала перед государственным визитам являются «рутинными».

Директор финского Института международных отношений Мика Аалтола заявил, что было бы даже «странно», если бы Байден не посетил новую страну НАТО.

Предыдущий президент США Дональд Трамп посетил Финляндию летом 2018 года, когда встречался с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Тогда врачи Белого дома также провели оценку состояния больницы Мейлахти в финской столице, примерно за две недели до его визита, пишет издание.

В начале июля Финляндия готовится провести саммит северных стран и США с участием Байдена. Как сообщали американские СМИ, потенциальный визит Байдена в Финляндию будет запланирован в рамках саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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