В СНБО Украины поделились ожиданиями от саммита НАТО в Вильнюсе

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев ждет от саммита НАТО в Вильнюсе решений, противоположных Будапештскому меморандуму 1994 года.

«От предстоящего Вильнюсского саммита ожидаем максимальной конкретики в стиле «анти-Будапешта», — написал он на своей странице в соцсетях.

В соответствии с Будапештским меморандумом Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала во время выступления на пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом «сюрприз» по членству Украины на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял во время выступления на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции, что после того, как страна стала кандидатом на вступление в Евросоюз, «то же самое» ее ждет и с вступлением НАТО.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.