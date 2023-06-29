Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Эфиопии Мелеса Алема заявила, что республика надеется на положительное решение государств — членов БРИКС насчет ее заявки на вступление в объединение. Об этом сообщает агентство ENA.

Представитель МИД Эфиопии выразил надежду на то, что государства БРИКС положительно ответят на заявку республики.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава МИД ЮАР Наледи Пандор, говоря о возможности участия президента России Владимира Путина в саммите БРИКС (22–24 августа), заявил, что Москва пока не ответила, приедет ли глава государства на встречу.

ЮАР признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, поэтому власти республики будут обязаны арестовать Путина в случае его визита в страну. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, 17 марта выдала ордер на арест российского президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Москве рассчитывают на то, что Путин сможет должным образом принять участие в саммите БРИКС, несмотря на выданный в отношении него ордер.

Ранее в МИД России оценили перспективы присоединения Венесуэлы к БРИКС.