В НАТО заявили о планах по Украине

НАТО намерена послать Украине сильный сигнал поддержки на июльском саммите блока в Вильнюсе. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Я полностью уверен, что на саммите в Вильнюсе мы пошлем Украине мощный сигнал поддержки. Но сейчас мы должны сосредоточиться на военной помощи Украине, если мы этого не сделаем, то вопрос о членстве не придется обсуждать никогда», — сказал он.

Накануне эстонский премьер Кая Каллас пообещала «сюрприз» по членству Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Генеральный секретарь Североатлантического альянса не опроверг заявление чиновника из Эстонии.

В этот же день французский лидер Эммануэль Макрон говорил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле нужно конкретизировать шаги по вступлению украинского государства в Североатлантический альянс.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после того, как страна стала кандидатом на вступление в Европейский союз, «то же самое» ее ждет и с вступлением в НАТО.

Ранее на Украине рассказали, когда Киев подпишет протокол о вступлении в НАТО.