Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В НАТО заявили о планах по Украине

Столтенберг: НАТО на саммите в Вильнюсе намерена послать Украине сильный сигнал поддержки

close
100%
Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

НАТО намерена послать Украине сильный сигнал поддержки на июльском саммите блока в Вильнюсе. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Я полностью уверен, что на саммите в Вильнюсе мы пошлем Украине мощный сигнал поддержки. Но сейчас мы должны сосредоточиться на военной помощи Украине, если мы этого не сделаем, то вопрос о членстве не придется обсуждать никогда», — сказал он.

Накануне эстонский премьер Кая Каллас пообещала «сюрприз» по членству Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Генеральный секретарь Североатлантического альянса не опроверг заявление чиновника из Эстонии.

В этот же день французский лидер Эммануэль Макрон говорил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле нужно конкретизировать шаги по вступлению украинского государства в Североатлантический альянс.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что после того, как страна стала кандидатом на вступление в Европейский союз, «то же самое» ее ждет и с вступлением в НАТО.

Ранее на Украине рассказали, когда Киев подпишет протокол о вступлении в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях