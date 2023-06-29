В Консульстве РФ в Джидде рассказали о мерах безопасности после атаки на дипмиссию США

Меры безопасности у генерального консульства Российской Федерации в саудовской Джидде усилены после вооруженного нападения на американское диппредставительство в этом же городе. Об этом сообщили ТАСС в российском консульстве.

Как рассказали в диппредставительстве, российские дипломаты в ходе атаки не пострадали, несмотря на это, меры безопасности были усилены. Все дежурные, которые ведут наблюдение за периметром генконсульства, были проинструктированы на предмет того, чтобы быть более бдительными и обращать внимание на подозрительные моменты, рассказали агентству.

Власти Саудовской Аравии также отреагировали на ситуацию, усилив меры безопасности. По словам собеседника ТАСС, российское генконсульство в настоящее время охраняют два патрульных полицейских автомобиля, помимо стационарного поста вооруженной охраны.

28 июня неизвестный с огнестрельным оружием напал на консульство США в Джидде.

Как сообщало Саудовское агентство печати, у здания американского диппредставительства остановился автомобиль, из него вышел мужчина с огнестрельным оружием. Местные силовики ликвидировали террориста во время перестрелки. Кроме того, в результате нападения на консульство погиб охранник.

Ранее мужчина с автоматом напал на посольство Азербайджана.