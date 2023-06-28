Путин предупредил об ответственности за неуважение к Корану

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Коран является святыней для мусульман и «для всех других является святыней». Он отметил, что в России знают, что «в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление».

Путин добавил, что неуважение Корана в РФ является преступлением по Конституции и по 282-й статье Уголовного кодекса РФ.

Он подчеркнул, что в России «всегда будут придерживаться подобных законодательных правил».

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, которого подозревают в сожжении Корана в Волгограде, сообщается на сайте ведомства.

В СК уточнили, что священную для всех мусульман книгу правонарушитель сжег возле Соборной мечети города не позднее 19 мая.

Также СК сообщил, что задержанный за сожжение Корана у мечети в Волгограде признался, что снимал российские военные объекты для спецслужб Украины за вознаграждение.

Ранее Путин высказался о наказании обвиняемому в сжигании Корана.