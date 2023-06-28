Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин предупредил об ответственности за неуважение к Корану

Путин: неуважение к Корану в России, в отличие от других стран, является преступлением

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Коран является святыней для мусульман и «для всех других является святыней». Он отметил, что в России знают, что «в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление».

Путин добавил, что неуважение Корана в РФ является преступлением по Конституции и по 282-й статье Уголовного кодекса РФ.

Он подчеркнул, что в России «всегда будут придерживаться подобных законодательных правил».

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, которого подозревают в сожжении Корана в Волгограде, сообщается на сайте ведомства.

В СК уточнили, что священную для всех мусульман книгу правонарушитель сжег возле Соборной мечети города не позднее 19 мая.

Также СК сообщил, что задержанный за сожжение Корана у мечети в Волгограде признался, что снимал российские военные объекты для спецслужб Украины за вознаграждение.

Ранее Путин высказался о наказании обвиняемому в сжигании Корана.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях