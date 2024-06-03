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В Москве двое братьев ушли из дома, чтобы купить подарок матери

В Москве двое братьев сбежали из дома, чтобы порадовать мать подарком

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Shutterstock

В Лианозово завершены поиски двух братьев 8 и 10 лет, которые ушли из дома, мальчики сбежали, чтобы переночевать в лесу и купить подарок матери. Об этом сообщает АГН «Москва».

Двое братьев ушли из квартиры в Ясном проезде, мальчики находились под присмотром бабушки и, выбрав момент, когда пенсионерка отлучилась в магазин, сбежали из дома. Родители обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Братьев удалось отыскать в лесу, мальчики строили шалаш. Школьники объяснили полицейским, что после побега отправились на Лианозовский рынок, купили на карманные деньги фрукты и подарок матери. Домой они планировали вернуться утром.

Несовершеннолетних передали матери, с семьей проведена профилактическая беседа.

До этого сообщалось, что во Владивостоке девятилетняя девочка разбила дома вазу, испугалась гнева родителей и сбежала из дома. Ребенка нашли в городе Артем, школьница купила билет на междугородний автобус, заблудилась и бесцельно бродила по городу, пока ее не увидели полицейские. Ребенок передан законным представителям.

Ранее в Оренбургской области школьник пришел в опеку и попросился в детский дом.

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