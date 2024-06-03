Производитель холодильников из Польши продал бизнес в России

Производитель холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники Hansa из Польши продал бизнес в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на рынке.

Уточняется, что компания решила передать свой российский офис дистрибьютору бытовой техники ООО «Гипер». Причиной продажи бизнеса называется усилившееся давление со стороны польских властей и Европейского союза. По данным источников, сделка была безденежной, и в перспективе текущее юридическое лицо будет ликвидировано, а сотрудники будут переведены в штат российской фирмы.

Генеральный директор Vard Алексей Беляков отмечает, что закрытие продаж Hansa в России могло нанести урон всему бизнесу компании, поэтому организация до последнего пыталась сохранить свое представительство.

«Продажи сохраняются, но занимается ими третье лицо. В условиях санкций такой подход может оказаться более эффективным: локальные игроки гибче в принятии решений, а также в использовании инструментов продаж в РФ», — пояснил гендиректор Vard Алексей Беляков.

До этого финский лесопромышленный концерн Metsä Group объявил о завершении сделки по продаже своего российского бизнеса. Новым владельцем активов стала группа компаний «Вологодские лесопромышленники» (ВЛП).

Ранее крупный французский банк Societe Generale резко сократил связанные с Россией рисковые активы.