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Алаудинов заявил, что удары ВСУ западным оружием по РФ не повлияют на СВО

Алаудинов: удары западным оружием по РФ не повлияют на исход СВО и победу страны

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Удары Вооруженных сил Украины западным оружием по регионам Российской Федерации не повлияют на исход специальной военной операции и победу России. Такое мнение высказал командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе министерства обороны РФ Апты Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

Несколько месяцев Украина добивается от западных стран, в том числе от США, снятия запрета на использование их оружия для нанесения ударов по территориям России. 31 мая пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт заявил о снятии соответствующего запрета касательно немецкого оружия. По его словам, Берлин пошел на такой шаг в связи с текущей ситуацией на Харьковском направлении.

Алаудинов напомнил, что сначала Запад предоставил Украине американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin. Тогда все посчитали, что Россия не сможет противостоять украинским войскам. Но этот комплекс, как и HIMARS, Storm Shadow, М777, успешно уничтожались и уничтожаются российской армией.

Военный подчеркнул, что все это оружие никак не повлияет на исход СВО, поскольку силы РФ сейчас находятся на стадии решающего сражения с ВСУ, и украинская сторона это осознает.

Алаудинов выразил уверенность, что СВО завершится полным выполнением ее задач — демилитаризацией и денацификацией Украины. По его мнению, в 2024 году спецоперация завершится подписанием тех документов, которые будут полностью вбирать в себя интересы российского государства.

Также Алаудинов сообщил, что бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области Украины.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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