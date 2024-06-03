Игрок «Балтики» показал средний палец футболистам «Зенита» после финала Кубка России

Футболист калининградской «Балтики» Никола Радмановац неприличным жестом поприветствовал победу петербургского «Зенита» в Суперфинале Кубка России 2024 года.

Во время торжественной церемонии награждения Радмановац несколько раз показал средний палец праздновавшим победу игрокам сине-бело-голубых.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Счет в матче открыла «Балтика», отличился Алекс Фернандес на 40-й минуте встречи. На 81-й минуте «Зенит» сравнял благодаря удару Нино. На 90+5 минуте победу петербургской команде принес Нуралы Алип.

Суперфинал Кубка России прошел в «Лужниках». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На пути к суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА. Первая игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1, основное время ответного матча в Санкт-Петербурге также завершилось вничью — 0:0. «Зенит» переиграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4.

Ранее Александр Мостовой назвал везением победу «Зенита» в Кубке России.