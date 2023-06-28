В Германии оценили последствия смены власти в США

Власти Германии будут следить за президентской кампанией в США и исходом гонки за Белый дом, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. В интервью ZDF он отметил, что вряд ли голосование окажется влияние на американскую политику в отношении Европы и Североатлантического альянса.

«Мы подождем и посмотрим, кто баллотируется от республиканцев. Ждем, чем закончатся выборы. У меня нет оснований предполагать, что США выйдут из НАТО или Европы», — пояснил Писториус.

Он также добавил, что США являются самым важным союзником для Германии. Писториус подчеркнул, что в рамках НАТО Берлин продолжает двигаться к цели по увеличению расходов на обороны до 2% ВВП — на чем настаивал бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.

«С одной стороны, я бы отметил, пусть это и холодное утешение, что большинство стран НАТО еще не достигли этой цели. Но это не может удовлетворить нас самих. Мы четко привержены цели в 2% и достигнем ее», — заключил Писториус.

Президентские выборы в США должны пройти осенью 2024 года. В гонке за место главы Белого дома уже участвуют действующий президент Джо Байден и его предшественник Трамп. По последним опросам, бывший американский лидер имеет шансы на победу в случае повторения их дуэли. В западных СМИ не исключают, что избрание Трампа приведет к проблемам Европы, в том числе из-за возможного прекращения поддержки Украины со стороны США. Впрочем, официально кандидаты в президенты от Республиканской и Демократической партии — ключевых партий США — будут выбраны лишь летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что судьба Украины зависит от результатов президентских выборов в США в 2024 году.