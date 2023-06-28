Кулеба пожаловался на приглашение в участии совета на полях саммита НАТО

Глава Министерства иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, выразил свое недовольство тем, что Киев был приглашен только на совете, который состоится на полях саммита НАТО.

В интервью телеканалу CNN он сообщил, что Украина получила приглашение не на сам саммит, а на совет НАТО-Украина, который будет проходить параллельно.

Кулеба также подчеркнул, что внутри альянса нет единого мнения относительно членства Украины. Он заявил, что некоторые страны аргументируют, что Украина не должна быть приглашена, поскольку это может привести к эскалации конфликта.

В то же время, Кулеба отметил, что Киев придерживается противоположной точки зрения и считает, что НАТО имеет все необходимые условия для приглашения Украины. Он предупредил, что если альянс не примет решение в этом вопросе, то «логика страха» восторжествует.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в Гааге на совместной пресс-конференции по итогам встречи ряда лидеров стран НАТО, что будущее место Украины — в НАТО.

Накануне этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО на июльском саммите организации в Вильнюсе. Украинский лидер считает, что у союзников есть полное понимание относительно гарантий безопасности для Киева на время до момента вступления республики в НАТО.