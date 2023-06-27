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В МИД РФ рассказали, зачем российский самолет отправился в Америку

Захарова заявила, что российский борт летит в США, чтобы забрать дипломатов

Российский борт, летящий в Соединенные Штаты Америки, вывезет дипломатов РФ, которые должны покинуть страну по завершении трехлетнего срока пребывания, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Ряд инфоресурсов возбудились по поводу российского борта, который направляется в США. Никаких сенсаций», – цитирует Захарову «Москва 24».

По ее словам, борт вывезет диппредставителей России, которым властями США предписано покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания.

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