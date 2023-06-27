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Путин поручил Шойгу оценить заслуги военных госнаградами

Путин поручил Шойгу оценить заслуги военнослужащих государственными благодарностями

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручил главе Министерства обороны России Сергею Шойгу представить к государственным наградам военнослужащих за боевые заслуги. Об этом глава государства сказал на встрече с военными в Кремле, сообщает РИА Новости.

«Заслуги всех тех, кто принимал участие в этой части работы, будут оценены <...> государственными наградами», — указал Путин.

Российский лидер также добавил, что уже сообщил об этом Шойгу.

«Из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться <...> костяк руководства Вооруженных сил РФ», — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что военнослужащие Министерства обороны страны сыграли особую роль в подавление вооруженного мятежа 24 июня. По его мнению, противник воспользовался бы ситуацией, если бы военный мятеж, организованный ЧВК «Вагнер», не был подавлен.

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