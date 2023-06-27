Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, почему США дистанцировались от мятежа в России

Политолог Дудаков: США дистанцировались от мятежа в России из-за его провала

close
100%
Depositphotos

США дистанцировались от вооруженного мятежа в России, поскольку он провалился. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог-американист Малек Дудаков, комментируя обращение Госдепартамента к зарубежным коллегам с просьбой не освещать события 24 июня. Собеседник подчеркнул, что Вашингтон во внешней политике преследует только собственную выгоду.

«Тогда, 24 июня, многое было непонятно. Западные эксперты гадали, чем могут закончиться происходящие в России события. Штаты — государство прагматичное. Если бы мятеж в России пошел по другому сценарию, то в Вашингтоне непременно бы звучали совершенно иные призывы и заявления», — отмечает собеседник.

Он добавил, что когда российскому руководству удалось стабилизировать ситуацию, политики и СМИ в США быстро сменили риторику, отстранившись от мятежа, чтобы окончательно не испортить отношения с Москвой.

По информации портала Axios, государственный секретарь США Энтони Блинкен выдал срочную телеграмму, запрещающую сотрудникам Госдепартамента комментировать события, связанные с частной военной компанией «Вагнер». Если же дипломатов спросят об этом представители иностранных правительств, они должны ответить только, что «США следят за ситуацией».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях