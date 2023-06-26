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Экс-помощник президента РФ Сурков призвал «не играть больше в ЧВК»

Экс-помощник президента Сурков: создание «частной армии» чревато превращением РФ в «зону племен»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков выступил против существования частных военных компаний (ЧВК) в России, увидев в них опасное заимствование из западной практики. Фрагмент интервью с Сурковым опубликован в Telegram-канале политтехнолога Алексея Чеснакова.

«Не нужно слепо копировать чужие институты. Что-то нужно перенимать, а что-то нет. <...> Что такое ЧВК? Прямое заимствование из западной практики», — подчеркнул Сурков.

Он подчеркнул, что в российских Вооруженных силах существует контрактная система, ее можно усложнять и делать более гибкой, но не нужно «играть больше в ЧВК». Говоря о законе о ЧВК, Сурков усомнился, стоит ли «легитимизировать институт, в российских реалиях по сути своей антиинституциональный», ведь так может дойти и до создания «частной армии», а это «не соответствует русской политической, управленческой и военной культуре» и создаст опасную перспективу превращения России в какую-то евразийскую «зону племен».

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что разработка законопроекта о ЧВК завершится не раньше осени. Он отметил, что отдельные законы, регулирующие статус сотрудников ЧВК в России уже есть, однако уже существующие правовые нормы нужно будет «сращивать» с новыми.

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