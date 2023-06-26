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Картаполов назвал сроки подготовки закона о ЧВК

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: закон о ЧВК подготовят не раньше осени

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что разработка законопроекта о ЧВК завершится не раньше осени. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас говорить о сроках пока просто сложно, потому что там большая работа», — сообщил депутат.

По словам Картаполова, возможно составление отдельного базового закона о ЧВК. Глава комитета по обороне отметил, что законопроект потребует «межведомственного согласования в 30 суток», при том, что весенняя сессия Госдумы завершится к августу.

Картаполов отметил, что отдельные законы, регулирующие статус сотрудников ЧВК в России уже есть, однако уже существующие правовые нормы нужно будет «сращивать» с новыми, что потребует длительной работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для участвующих в СВО добровольцев.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

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Мятеж Пригожина
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