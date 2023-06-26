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В ЮНЕСКО отвергли заявление СВР РФ о причастности к перемещению реликвий с Украины

В ЮНЕСКО заявили, что не участвуют в перемещении культурных ценностей с Украины

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Philippe Wojazer/Reuters

Представитель ЮНЕСКО Томас Маллар заявил ТАСС, что организация не участвует в перемещении культурных ценностей, упомянутых в заявлении Службы внешней разведки Российской Федерации.

«ЮНЕСКО не участвует в передаче культурных ценностей, упомянутых в заявлении», — сказал собеседник агентства.

Других подробностей он не привел.

Ранее глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что между Украиной и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их Италии, Франции, Германии и Ватикану под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

В РПЦ заявили, что попытка вывоза реликвий из Киево-Печерской лавры в другие страны стала бы «чудовищным актом», информация об этом носит скандальный характер и требует незамедлительной проверки.

В свою очередь украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что вывоз реликвий из Киево-Печерской лавры и передача их странам Европы не планируется.

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