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Машков стал директором театра «Современник»

Новым директором театра «Современник» станет народный артист РФ Владимир Машков

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Новым директором театра «Современник» в Москве стал актер, народный артист России Владимир Машков. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Кроме того, рассказали в пресс-службе мэра, художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов. Все трое обладателей новых постов сохранят текущие должности художественных руководителей: Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

Департамент культуры города Москвы также присоединил сцену на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда к Московскому еврейскому театру «Шалом». Московский театр кукол принято решение объединить с Московским открытым театром кукол.

«Мы доверяем управление известными, значимыми для Москвы театрами людям, которые уже показали себя как успешные руководители и творческие лидеры. Они значительно повысили популярность своих театров среди зрителей, обогатили их репертуар достойными спектаклями и при этом доказали свое умение бережно и внимательно относиться к наследию легендарных деятелей культуры, традициям, которые были заложены задолго до их прихода», — прокомментировал кадровые решения министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Новых руководителей представят коллективам в ближайшее время.

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