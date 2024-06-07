Сафонов сможет побороться за место первого номера в «ПСЖ»

Руководство французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» уведомило голкиперов команды — Матвея Сафонова, Джанлуиджи Доннарумму и Арнау Тенаса — о том, что им придется бороться за право стать первым номером в команде. Об этом сообщает издание L'Equipe.

«К началу следующего сезона в Париже не будет четко установленной иерархии на позиции вратаря. Такое послание руководство столичного клуба направило Джанлуиджи Доннарумме, Матвею Сафонову и Арнау Тенасу, прежде чем все трое начнут тренировки», — указано в источнике.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2023/24.

Ранее Сафонов успешно прошел медосмотр для «ПСЖ».