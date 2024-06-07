Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин обрубил соседям электричество из-за раздражавших его детей

В Петрозаводске мужчина отомстил соседям из дома напротив из-за детской шалости

close
100%
Елена Гужиева/Моя Древлянка | Сообщество жителей/VK

В Петрозаводске мужчина перерезал провода в доме напротив, потому что его вывели из себя игравшие с проектором дети. Об этом их мать рассказала в сообществе жителей района Древлянка во «ВКонтакте».

Со слов женщины, в ночь на 6 июня мужчина, живущий в соседней многоэтажке, пробрался в подъезд, чтобы отомстить соседям. Ему якобы не понравилось, что двое детей местной жительницы играли с проектором звездного неба и направили лучи на рядом стоящий дом. В тот момент он курил на своем балконе, а затем решил отключить в квартире малолетних хулиганов электричество.

«Он проник к нам в подъезд ночью с кусачками, залез в электрический щиток и перерезал провода от электрического счетчика в квартиру. Обесточил квартиру. Мне пришлось вызывать аварийную и полночи решать эту проблему», — пожаловалась петрозаводчанка и заявила, что собирается писать заявление в полицию.

При этом в комментариях к этому посту многие пользователи осудили поведение детей женщины и встали на сторону мужчины с кусачками.

Ранее мужчина напал на школьников в Салавате из-за электронной сигареты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами