Россиянин обрубил соседям электричество из-за раздражавших его детей

В Петрозаводске мужчина перерезал провода в доме напротив, потому что его вывели из себя игравшие с проектором дети. Об этом их мать рассказала в сообществе жителей района Древлянка во «ВКонтакте».

Со слов женщины, в ночь на 6 июня мужчина, живущий в соседней многоэтажке, пробрался в подъезд, чтобы отомстить соседям. Ему якобы не понравилось, что двое детей местной жительницы играли с проектором звездного неба и направили лучи на рядом стоящий дом. В тот момент он курил на своем балконе, а затем решил отключить в квартире малолетних хулиганов электричество.

«Он проник к нам в подъезд ночью с кусачками, залез в электрический щиток и перерезал провода от электрического счетчика в квартиру. Обесточил квартиру. Мне пришлось вызывать аварийную и полночи решать эту проблему», — пожаловалась петрозаводчанка и заявила, что собирается писать заявление в полицию.

При этом в комментариях к этому посту многие пользователи осудили поведение детей женщины и встали на сторону мужчины с кусачками.

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