Военное следствие просит отпустить генерала Попова под домашний арест

Военное следствие настаивает на изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил России генералу Ивану Попову и переводу его под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

21 мая стало известно об аресте Попова по делу о мошенничестве. Его подозревают в хищении свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении.

24 мая Попову отказались менять меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Тогда он прокомментировал приговор словами «бывало и хуже». Генерал-майору также предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. Подсудимый не признал вину.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд рассмотрел ходатайство следствия о переводе Попова под домашний арест и принял решение оставить его в СИЗО.

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