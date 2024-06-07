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Полина Гагарина рассказала о своих секретах красоты

Певица Гагарина заявила, что не имеет вредных привычек

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Певица Полина Гагарина рассказала о своих секретах красоты. Об особенностях ухода за собой 37-летняя звезда побеседовала с NEWS.ru.

Артистка назвала себя очень дисциплинированным человеком и призналась, что устанавливает себе приоритеты сама.

«Я не имею вредных привычек, стараюсь придерживаться режима сна и питания, занимаюсь спортом, слежу за тем, чтобы успевать вовремя отдыхать и восстанавливаться», — перечислила она.

Не менее важно, по мнению Гагариной, развивать внутренний мир.

«Это любовь к детям, любимое дело, музыка, настоящие друзья, хорошие книги, фильмы и многое другое», — перечислила Гагарина людей и явления, которые придают ей сил на жизнь и творчество.

Накануне Гагарина раскрыла свое отношение к композитору Александру Градскому, с которым работала вместе в шоу «Голос».

«Я искренне восхищалась им как артистом, его речью, тем, как он говорит», — призналась исполнительница.

Ранее Валерий Гергиев назвал условие постановки патриотических спектаклей.

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