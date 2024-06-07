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В Курской области объявили режим ракетной опасности

Врио губернатора Смирнов: режим ракетной опасности объявлен в Курской области

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов предупредил жителей региона о ракетной опасности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей не выходить из дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной комнате или кладовой.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — порекомендовал Смирнов.

5 июня он сообщал, что в селе Гордеевка Курской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. По данным врио губернатора, водитель машины, проживающий в Брянской области, получил травмы.

4 июня в городе Курчатов Курской области Единый государственный экзамен по обществознанию был прерван из-за сигнала ракетной опасности. Некоторым участникам ЕГЭ пришлось оставить свои экзаменационные материалы и проследовать в укрытие.

Ранее машина с тремя россиянами подорвались на мине в Курской области.

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