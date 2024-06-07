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Орбан раскрыл, как завершить конфликт на Украине

Орбан: конфликт на Украине можно остановить созданием коалиции за мир при Трампе

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если до предстоящих президентских выборов в США не будет развязан крупный военный конфликт в Европе, и на них победит Дональд Трамп, то на Западе может появиться коалиция сторонников мира ради завершения конфликта на Украине. Его слова приводит радио Kossuth.

«Эти четыре месяца надо пережить. Если за это время не разразится война, то в ноябре, если вернется Дональд Трамп, с учетом выборов в Европарламент, мы можем создать общезападную трансатлантическую коалицию за мир и этим остановить войну», — заявил Орбан.

Он назвал подобное развитие событий сценарием для сторонников мира на Западе.

До этого Орбан заявил, что страны Запада вплотную подошли к точке невозврата в украинском конфликте, который может привести к их прямому военному столкновению с Россией. По его словам, об этом свидетельствуют воинственные заявления лидеров стран Европейского союза (ЕС) и НАТО, в частности угрозы президента Франции передать Украине военные самолеты.

Ранее Орбан заявил, что отправка ЕС войск на Украину — решенный вопрос.

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