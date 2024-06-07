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Песков сообщил, что вопрос поездки Путина на саммит G20 стоит на повестке дня

Песков заявил, что решение об участии Путина в саммите G20 еще не принято

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Sputnik Photo Agency/Reuters

Вопрос участия президента РФ Владимира Путина в предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20) стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, планирует ли российский лидер принять участие в данном мероприятии. Очередной саммит глав государств — членов G20 состоится в Бразилии в период с 18 по 19 ноября.

«Это на повестке дня, но пока нет никаких решений», — сказал Песков.

6 июня президент РФ провел встречу с главой Нового банка развития, созданного странами — членами БРИКС, Дилмой Роусефф. В ходе беседы глава государства сообщил, что намерен в ближайшее время созвониться с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Как он отметил, телефонный разговор будет посвящен обсуждению двусторонних отношений Москвы и Бразилиа.

До этого помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что власти страны хотят помочь в достижении мира на Украине. По его словам, урегулирование кризиса возможно только при учете интересов обеих сторон конфликта.

Ранее в Бразилии рассказали, что руководство страны пытается создать условия для участия президента РФ в саммите G20.

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