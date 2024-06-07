GAC начал продажи новой версии седана Aion Hyper GT с подъемными дверями

Китайская компания GAC начала продажи «глобальной» версии седана Aion Hyper GT. Об этом сообщает carnewschina.com. До постановки на конвейер машина прошла различные тесты на дорогах Европы, а также в Таиланде.

Длина GAC Aion Hyper GT составляет 4886 мм при колесной базе 2920 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля равен 0,197 Cd, что ниже, чем у Tesla Model S (0,208 Cd). Особенность машины — открывающиеся вверх «двери-ножницы».

В салоне седана минимум физических кнопок, управление всеми функциями реализовано через 14,6-дюймовый центральный сенсорный экран. Автомобиль оборудован аудиосистемой Dolby Atmos с 23 динамиками, беспроводным зарядным устройством и тремя датчиками LiDAR.

Базовая версия GAC Aion Hyper GT оснащается электромотором мощностью 245 л.с. (355 Нм), а дорогие модификации - силовой установкой, которая развивает 340 л.с. (430 Нм) и позволяет разгоняться до «сотни» за 4,9 секунды. Тяга передается на задние колеса. Запас хода — 710 км.

Стоимость автомобиля составляет 204 тыс. юаней (2,5 млн рублей по курсу на момент публикации). О том, в каких странах будет продаваться новая версия Aion Hyper GT, не сообщается.

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