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На Украине задержали депутата за якобы работу на ФСБ РФ

В Хмельницкой области Украины задержали депутата и ее детей якобы за связи с РФ

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Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Хмельницкой области местного депутата и двух ее детей по подозрению в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России. Об этом говорится в Telegram-канале спецслужбы.

По данным СБУ, женщина и двое ее взрослых детей — 42-летний сын и 37-летняя дочь — под видом семейных поездок объезжали территорию Хмельницкой области на собственной машине, чтобы якобы по указанию российских спецслужб найти пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп противовоздушной обороны (ПВО), обороняющих регион. Также они должны были обнаружить местоположение личного состава, техники и складов Вооруженных сил Украины.

Во время таких поездок женщина скрыто фотографировала «нужные» объекты, а сын в это время делал соответствующие отметки на Google-картах, говорится в сообщении СБУ.

За незаконные действия группа якобы получала от российских спецслужб денежное вознаграждение, поступавшее на банковскую карточку дочери чиновницы. Всем троим предъявлены обвинения в государственной измене.

В настоящее время чиновница и двое ее детей находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее житель Московской области собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации.

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