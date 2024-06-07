На Украине задержали депутата за якобы работу на ФСБ РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Хмельницкой области местного депутата и двух ее детей по подозрению в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России. Об этом говорится в Telegram-канале спецслужбы.

По данным СБУ, женщина и двое ее взрослых детей — 42-летний сын и 37-летняя дочь — под видом семейных поездок объезжали территорию Хмельницкой области на собственной машине, чтобы якобы по указанию российских спецслужб найти пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп противовоздушной обороны (ПВО), обороняющих регион. Также они должны были обнаружить местоположение личного состава, техники и складов Вооруженных сил Украины.

Во время таких поездок женщина скрыто фотографировала «нужные» объекты, а сын в это время делал соответствующие отметки на Google-картах, говорится в сообщении СБУ.

За незаконные действия группа якобы получала от российских спецслужб денежное вознаграждение, поступавшее на банковскую карточку дочери чиновницы. Всем троим предъявлены обвинения в государственной измене.

В настоящее время чиновница и двое ее детей находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

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