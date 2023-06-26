Макрон пожаловался на двойные стандарты Запада в вопросе помощи Украине и бедным странам

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные страны готовы в короткие сроки предоставить Украине миллиарды долларов, в то время как на поддержку бедных стран или борьбу с изменением климата могут потребоваться десятки лет. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

Французский лидер заявил, что был расстроен этим «нарративом двойных стандартов». Макрон назвал неэффективным отношение развитых стран к глобальному Югу, который одновременно страдает и от бедности, и от климатических изменений.

Президент Франции призвал коллег вместе бороться с этой проблемой. В противном случае, по его мнению, мир столкнется с появлением «альтернативного многополярного мира» со своими финансовыми институтами и новым глобальным порядком.

Ранее Елисейский дворец сообщал, что Макрон пристально следит за ситуацией в России на фоне попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Также французский лидер заявил, что Париж по-прежнему «сосредоточен» на поддержке Украины.