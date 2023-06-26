Президент США поздравил премьер-министра Греции с переизбранием

Президент США Джо Байден поздравил лидера партии «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса с переизбранием на пост премьер-министра Греции. Заявление американского президента опубликовано на сайте Белого дома.

«От имени народа Соединенных Штатов поздравляю премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с его переизбранием. Я надеюсь на продолжение нашего тесного сотрудничества по общим приоритетам, направленным на укрепление... региональной безопасности... Мы будем продолжать работать с правительством и народом Греции, а также с нашей активной греко-американской общиной в Соединенных Штатах, чтобы продолжить это наследие», — говорится в поздравлении Байдена.

Ранее в пресс-службе греческой партии «Новая демократия», которая победила на парламентских выборах, заявили, что ее лидер Кириакос Мицотакис 26 июня получит мандат на формирование правительства и будет приведен к присяге.

До этого по данным МВД Греции стало известно, в парламент страны по итогам выборов 25 июня проходят восемь партий, консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса набирает 40,56% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте.