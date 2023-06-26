В КНДР предупредили, что Корейский полуостров близок к «грани ядерной войны»

МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в увеличении напряженности на полуострове «до грани ядерной войны» и заявил о намерении Северной Кореи укреплять свою оборону, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

В исследовательском отчете института американских исследований МИД КНДР уровень военной напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии сравнивается с тем, что было в ночь перед началом Корейской войны 1950–1953 годов.

Авторы отсчета обвиняют США и Южную Корею в «бредовой антикоммунистической военной конфронтации» и «риторических угрозах». В отчете говорится о том, что «военные действия США увеличили военную напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, что привело к крайне нестабильной ситуации, приближающейся к грани ядерной войны».

В исследовании также содержится предупреждение о том, что война на полуострове может быстро перерасти в мировую термоядерную войну, которая будет иметь самые катастрофические и необратимые последствия для стабильности в регионе и всего мира.

Ранее в КНДР заявили о закате эпохи доллара и США.