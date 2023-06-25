Зеленский и Дуда обсудили последние события в России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье, 25 июня, он провел телефонный разговор с главой Польши Анджеем Дудой.

По словам главы украинского государства, в ходе беседы они обсудили ряд тем.

«Обсудили последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и на ситуацию в регионе», — заявил он.

Украинский лидер также указал, что он рассказал Дуде о «положении дел на поле боя» и ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Этот международный разговор Зеленского стал для него третьим за день. Ранее он созвонился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Потом Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом, с которым обсудил ситуацию на фронте, происходящие в России процессы, а также дальнейшее расширение оборонного сотрудничества.