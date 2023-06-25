Глава МИД РФ отреагировал на слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слова президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского о ядерной угрозе, исходящей от России, не стоят комментариев. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Глава МИД назвал эти заявления «бурным потоком сознания».

«Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит <...>. Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента», — отметил Лавров.

Слова же Зеленского министр назвал «еще более бурным потоком сознания» и заявил, что для этого нужно медицинское образование. Лавров добавил, что не может отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно и ежедневно доказывают свою неадекватность.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что США стали единственной страной, применившей атомное оружие против неядерной державы — Японии.