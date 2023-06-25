Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД РФ отреагировал на слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ

Лавров назвал «бурным потоком сознания» слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ

close
100%
МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слова президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского о ядерной угрозе, исходящей от России, не стоят комментариев. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Глава МИД назвал эти заявления «бурным потоком сознания».

«Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит <...>. Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента», — отметил Лавров.

Слова же Зеленского министр назвал «еще более бурным потоком сознания» и заявил, что для этого нужно медицинское образование. Лавров добавил, что не может отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно и ежедневно доказывают свою неадекватность.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что США стали единственной страной, применившей атомное оружие против неядерной державы — Японии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях